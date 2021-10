Imbocca la ferrovia e resta incastrata con l'auto

Stava discutendo con le persone che viaggiavano a bordo della sua auto e così ha sbagliato strada, imboccando i binari e percorrendo un tratto di ferrovia prima di bloccarsi, con il rischio di creare problemi per la sicurezza anche al traffico ferroviario.

Intanto, però, la linea ferroviaria era stata bloccata per motivi di sicurezza e, sul posto, sono arrivati anche la Polfer e i Carabinieri. Dagli accertamenti sarebbe emerso che la "svista" era nata in seguito a una discussione: la donna, forse impegnata a rispondere, avrebbe imboccato la ferrovia per errore. Nei suoi confronti è stata fatta una denuncia per interruzione di pubblico servizio.