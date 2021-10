Incidente all'alba: auto nel canale

Auto fuori strada, all'alba di domenica 24 ottobre, sulla provinciale 3 a Buronzo.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, la vettura, un'utilitaria grigia, è finita con il muso in un canaletto che delimita la carreggiata. Secondo le prime informazioni si tratta di un incidente autonomo nel quale è rimasto coinvolto il solo conducente.

Intorno alle ore 6.20 i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli sono intervenuti per la messa in sicurezza dell'auto: all'arrivo, il personale sanitario si stava già occupando del malcapitato conducente mentre le forze dell'ordine erano impegnate negli accertamenti di rito.