Lg Trino ricorda Riky Firrarello: incontro aperto ad amici e sportivi

La società LG Trino comunica che, per volere della famiglia del compianto, Riccardo Firrarello, lunedì 8 novembre, a un mese esatto dalla scomparsa di Riky, a partire dalle ore 17,45 sul terreno di gioco dello stadio Roberto Picco di Trino, si terrà un momento di raccoglimento e ricordo alla presenza di tutti i ragazzi del Settore Giovanile biancoazzurro e dei dirigenti. Sarà presente anche don Roberto Gorgerino, che procederà con la benedizione degli sportivi. L’accesso sarà libero per tutti coloro che volessero partecipare.

Intanto la società sportiva fa anche il punto su nuovi arrivi e partenze: agli ingressi in rosa di Christian Ali, difensore classe 2002, e Andrea Masina, anch’egli difensore classe 2002, entrambi provenienti dal Saluzzo, Mattia Caposele, attaccante classe 2003 e Riccardo Aimaro, centrocampista classe 2004,questi ultimi provenienti dall’Alessandria (in allegato troverete le fotografie ufficiali), si sono aggiunti: Federico Chiappino, attaccante classe 2000 (già in rete contro l’Aygreville), proveniente dal Saluzzo; Matteo Capocchiano, terzino classe 1997, proveniente dalla Cheraschese; Mattia Cioffi, portiere classe 2001, proveniente dall’Accademia Pavese; Giovanni Daidola, attaccante classe 2000, proveniente dal Mazara; Eron Cassins, centrocampista brasiliano classe 1992, proveniente dall’Independente Sao Joseense con un passato nel Santhià.

Sono stati invece ceduti Federico Giarola, centrocampista classe 2001 alla PastorFrigor Stay di Casale Monferrato; Daniele Fistolera, portiere classe 2000, alla Pro Palazzolo; Francesco Caltagirone, centrocampista classe 2000, alla Pro Palazzolo (in prestito); Simone Bissacco, centrocampista classe 1990 e Alessio Dinaro, portiere classe 1993, entrambi al Vanchiglia.