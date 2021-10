Tutto pronto per Mezza Maratona e 5 km dei Viali: orari, percorso e divieti di sosta

Vercelli si prepara alla Mezza Maratona e alla 5 Km dei Viali, doppio appuntamento competitivo che riporta in città le gare podistiche di livello. Ad affiancare le manifestazioni competitive c'è una 5 Km aperta a tutti, «occasione di socialità e di promozione di corretti stili di vita legati al movimento», ha detto, presentando la giornata, l'assessore allo Sport, Mimmo Sabatino.

La manifestazione, organizzata da Atletica 78, con Comune, Erreà, e con l'appoggio logistico di Protezione Civile, Carabinieri in congedo, Alpini e Coni, coinvolge buona parte della città: il cuore della manifestazione - "villaggio", partenza e arrivo, saranno in piazza Cavour da dove, alle 9,30, la ciclista Samantha Profumo farà da starter: la Mezza Maratona, dopo l'iniziale circuito cittadino lungo i viali si dirigerà verso Prarolo, passando dai Cappuccini, prima di fare ritorno a Vercelli, con arrivo in corso Libertà.

Intanto, la macchina organizzativa si è messa in moto: dalle 7 di domenica e sino al termine delle competizioni sarà vietata la sosta in corso Libertà tra via Lanza e via Crispi; corso Libertà, su entrambe i lati tra via Dante e corso Garibaldi; piazza Sant’Eusebio, tra il sottopasso Isola e via Gifflenga, corso De Gregori (marciapiede lato numeri pari), corso Avogadro di Quaregna (carreggiata di marcia e nel tratto compreso da piazza Sardegna a piazza della Vittoria); corso Tanaro, lato marcia e tratto compreso tra corso De Rege e piazza Sardegna; via Carrozzino; via Prarolo.

Sempre dalle 7 in via Nigra e in via Cavour sarà vietata la circolazione di tutti i veicoli, mentre dalle 9,30 fino al passaggio dell’ultimo corridore le strade comprese nell’itinerario delle competizioni (corso Libertà, tra via Lanza e corso Garibaldi, piazza Cugnolio, piazza Solferino, largo D’Azzo, corso Avogadro di Quaregna, lato di marcia da piazza Sardegna a piazza della Vittoria, corso Tanaro, da corso De Rege a piazza Sardegna, via Carrozzino, via Prarolo) saranno chiuse al traffico.

L'iscrizione alla 5 Km non competitiva, può essere fatta direttamente in piazza Cavour, nella mattina di domenica, prima della partenza delle gare.