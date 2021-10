Il Pd: «Garante dei diritti dei detenuti: cos'ha fatto dal 2019 a oggi?»

Interrogazione sull'attività del "Garante per i diritti delle persone private della libertà personale” da parte dei consiglieri comunali di Pd e della lista civica "Vercelli con Maura Forte".

Nel documento, ricordando le attività e i compiti di questa figura che si rapporta in particolare con il mondo carcerario e con gli enti e le associazioni che operano all'interno dei penitenziari, i consiglieri di minoranza chiedono al sindaco «quali iniziative sono state realizzate dal Garante nominato in data 12 novembre 2019; quanti interventi, colloqui, sono stati effettuati con i detenuti della Casa Circondariale di Vercelli; se il garanta del Comune di Vercelli abbia partecipato alle iniziative del coordinamento dei Garanti a livello regionale e nazionale e quando è stata consegnata la relazione annuale relativa alle attività svolte con le opportune proposte, quando verrà portata in Consiglio Comunale».