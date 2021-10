Lutto per la morte di Anna Rinoldi: era la mamma di Angelo Dago

Lutto in Valsesia per la morte, improvvisa, di Anna Rinoldi, la mamma del consigliere regionale della Lega, Angelo Dago. La signora, molto nota soprattutto nella zona di Rimella, paese di origine della famiglia, è spirata per un malore improvviso che non le ha lasciato scampo.

Gli amici della Lega e del mondo politico valsesiano e le amministrazioni comunali dei centri nei quali Dago ha lavorato prima di essere eletto consigliere regionale, stanno facendo pervenire le loro attestazioni di cordoglio per il lutto inatteso che ha colpito un valsesiano apprezzato per la serietà e l'impegno profusi a favore del territorio.