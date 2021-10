Spaventoso scontro frontale sulla Pray-Crevacuore, un ferito

Spaventoso incidente stradale sulla Provinciale Pray-Crevacuore, avvenuto intorno alle 7.30 di questa mattina, 23 ottobre. A rimanere coinvolte nello scontro frontale un camioncino della nettezza urbana e un’auto.

Dalle prime informazioni raccolte, sembra che una persona sia rimasta ferita nell’impatto e trasportata all’ospedale per le cure del caso. Sul posto gli agenti della Polizia per la raccolta dei rilievi. Il traffico ha subito rallentamenti, in attesa della completa rimozione dei veicoli.