Varallo, riapre Informagiovani: ecco i servizi disponibili

Da mercoledì 20 ottobre ha riaperto in presenza il Servizio Informagiovani, gestito, all'interno della Biblioteca di Varallo, con professionalità e competenza da Rosella Quazzola.

I nuovi orari di apertura, adeguati a quelli della Biblioteca, saranno i seguenti: martedì dalle 9 alle 12, mercoledì e giovedì dalle 14.30 alle 18. Per accedere all’Informagiovani potrà anche essere concordato un appuntamento mandando una mail a: informagiovani@comune.varallo.vc.it, o telefonando negli orari di apertura del servizio, al n. 0163 – 51677.

Rosella Quazzola gestisce il Servizio dal 2016 e da dicembre 2019 l’Informagiovani è tornato a Palazzo Racchetti, sede della Biblioteca. L’Informagiovani, oltre a seguire le certificazioni di qualità della Città di Varallo (Bandiera Arancione, Comuni Fioriti e tutte le attività connesse ai marchi, come il Plein Air, l’annuale raduno dei camper promosso dal Touring Club Italiano), fornisce un’assistenza qualificata agli utenti nella predisposizione dei curricula vitae. Essendo in costante contatto con i Centri per l’Impiego e con le agenzie interinali, mette a disposizione informazioni utili ed aggiornate sulle offerte di lavoro e fa conoscere l’esistenza di stage formativi, organizzati dalle aziende del territorio.

Molto positiva è la collaborazione con le agenzie di formazione locali, come Formont, per capire quali siano le figure professionali richieste e predisporre i relativi corsi di formazione. Per gli studenti è stata attivata una consulenza per valutare le offerte scolastiche finalizzate agli indirizzi di studio e vengono fornite informazioni relative a corsi di studio o per esperienze all’estero. I neo-patentati possono rivolgersi all’Informagiovani per chiedere i contributi deliberati dall’attuale Amministrazione Comunale.

Informagiovani e Biblioteca collaborano per offrire risposte adeguate ai bisogni degli utenti, condividono materiali formativi e informativi e mettono a disposizione del pubblico gli strumenti informatici.