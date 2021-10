Struttura riscaldata per il centro vaccini di Santhià

Durante un sopralluogo al centro vaccinale, gli operatori avevano fatto presente al sindaco Angela Ariotti e al vice sindaco Mattia Beccaro l’esigenza di avere una struttura riscaldata per far fronte alle temperature più rigide. Dunque, per salvaguardare la salute di operatori sanitari, volontari della protezione civile, alpini e utenti del centro vaccinale, l’Amministrazione comunale ha deciso di dotare tempestivamente il polo di una nuova termostruttura riscaldata.

«Siccome il clima è sempre più rigido, per ripararsi dal freddo imminente, abbiamo ritenuto necessario dotare il centro vaccinale di una nuova termostruttura riscaldata per gli operatori sanitari, la protezione civile, gli alpini e gli utenti del centro stesso. Un ringraziamento speciale a chi rende possibile il funzionamento del polo vaccinale di Santhià che si è rivelato fondamentale per tutto il territorio in questo difficile periodo di pandemia« commenta Ariotti.