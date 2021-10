Pro Vercelli-Giana Erminio 2-1. Ritorno alla vittoria

Pro Vercelli-Giana Erminio 2-1

Marcatori: Ferrari (GE) al 35'; autorete di Magri (Pvc) al 40'; Comi su rigore (47');

PRO VERCELLI: Tintori; Cristini, Carosso, Iezzi; Della Morte (Clemente dal 61'), Rizzo (Vitale dal 71'), Belardinelli, Emmanuello, Gatto (Crialese dal 71'); Bunino, Comi (Rolando dal 61'). A disposizione: Rendic. Rolando, Vitale, Silenzi, Sangiorgi, Grechi, Crialese, Clemente, Grbic, Erradi. All. Scienza.

GIANA ERMINIO: Zanellati; Pirola, Bonalumi, Magri (Colombini dal 73'); Perico (Caferri dall'11), Acella, Ferrari, Cazzola, Vono (N. Corti dal 73'); Tremolada (Messaggi dal 73'), D’Ausilio (A. Corti dal 65'). A disposizione: Avogadri, Casagrande, Carminati, Magli, A. Corti, Piazza, Gulinelli, N. Corti, Caferri, Messaggi, Colombini. All. Brevi.

Arbitra Andreano di Prato

Ammoniti: Gatto, Bunino, Iezzi della Pro Vercelli; Cazzola, Messaggi della Giana Erminio;

PRIMO TEMPO

2': primo acuto con punizione di Della Morte: para in tuffo, ma senza difficoltà, Zanelatti.

Scienza affida il ruolo di regista ad Emmanuello, che gioca davanti alla difesa.

5': gran bel cross di Gatto, Comi non ha i tempi giusti, palla sul fondo.

14': Gatto: slalom da campione, tiro della balle, alto.

16': Iezzi, giocata da gladiatore. Vince un contrasto, avanza, spara: sfera sul fondo.

17': dal limite, botta d'autore di Emmanuello, che impegna severamente Zanellati.

19': testa di Comi, ribattuto con difficoltà dagli ospiti, poi ci prova Bunino, senza esito.

27': botta dalla distanza di Gatto che impegna severamente Zanellati. Bella, bella esecuzione.

33': fraseggio ravvicinato di Emmanuello con Belardinelli che prova il tiro a sorpresa: alto.

35': prima offensiva della Giana Erminio: Cristini porge (male) la palla a Carosso che se la fa soffiare, palla alla Giana, cross dalla destra, deviazione sotto porta di Ferrrari, gol: Giana Erminio in vantaggio.

40': risposta immediata dei Bianchi. Punizione pennellata di Emmanuello, Magri, pressato da Comi, anticipa il proprio portiere e fa autorete: 1 a 1.

43': Vono per la prima scappa a Iezzi e impegna Tintori, appostato sul primo palo.

Tre di recupero.

RIPRESA

1': rigore per la Pro per atterramento di Rizzo. Batte Comi (soliti passettini... pericolosi) che spiazza il portiere: Pro in vantaggio (2-1), gara ribaltata.

Ribatte la Giana: Emmanuello perde palla, tiro di Tremolada, alto.

16': doppia sostituzione nella Pro. Fuori Della Morte e Comi, dentro Clemente e Rolando.

18': cross di Clemente, ribatte la difesa, palla a Gatto che fa un numero d'alta classe: semina due avversari e tira un missile, che Zanellati, in tuffo, mette in angolo.

25': Bel colpo di testa di Belardinelli, alto.

26': dentro Crialese e Vitale, escono Gatto (il migliore) e Rizzo.

Supremazia della Pro Vercelli, che non concede spazi.

Quattro di recupero.

Secondo di recupero: grande recupero di Emmanuello che porge a Vitale che porge a Bonino che... porge al portiere avversario.

È finita...