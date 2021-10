Borgosesia, traffico in tilt dopo lo scontro tra due auto

Traffico in tilt, nella mattina di giovedì, a Borgosesia: a causa dello scontro tra due autovetture, avvenuto in corso Vercelli all'altezza della rotonda di ingresso della città, raggiungere il centro si è trasformato in un’epopea.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 e ha coinvolto un’Audi in uscita dalla città e una Fiat che stava entrando: quest’ultima è stata urtata dalla grande berlina e si è ribaltata. La Polizia Municipale di Borgosesia è subito intervenuta, così come i Vigili del Fuoco di Varallo e il 118; fortunatamente non ci sono stati feriti. Ancora al vaglio degli inquirenti l’esatta dinamica e le cause del sinistro.

Il problema più grave ha riguardato la gestione del traffico, a quell’ora particolarmente intenso vista la concomitanza con l’inizio dell’orario di lavoro. Gli agenti della Municipale hanno ricavato una deviazione facendo passare le autovetture dirette verso Borgosesia nel parcheggio del supermercato che si affaccia sulla rotonda; quindi, seppur lentamente il traffico ha potuto defluire.

Alle 10 la situazione è tornata alla normalità.