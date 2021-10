Tamponi gratuiti per i lavoratori vaccinati in attesa di green pass: l'Asl avvia il servizio

L'Asl Vercelli si adegua alle disposizioni regionali relative all'esecuzione di tamponi gratuiti per i lavoratori che si siano sottoposti alla vaccinazione e che siano in attesa del green pass dopo la prima dose.

«La Regione Piemonte - si legge in una nota dell'azienda - ha invitato le Asl ad attivarsi per rendere disponibili tamponi gratuiti a coloro che, certificato lo status di lavoratore, abbiano necessità di un rilascio immediato del pass. Ciò consentirà di averne la disponibilità anche nei 14 giorni che seguono la data della prima somministrazione. I cittadini dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino, potranno effettuare i tamponi gratuiti a partire dalla giornata di sabato 23 ottobre, accedendo direttamente in uno dei punti indicati sul sito della Regione Piemonte. Per quanto riguarda l’Asl di Vercelli, i tamponi gratuiti saranno fruibili presso l’hub vaccinale Centro Fiere di Caresanablot tutti i giorni, dalle 16 alle 19, e all pit stop dell’ospedale di Borgosesia, sabato 23 ottobre e domenica 24 ottobre dalle 13 alle 15 e dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17».

Intanto prosegue anche l'esecuzione di tamponi a prezzo calmierato per tutti coloro che ne avessero necessità. Il servizio è disponibile alla Piastra ambulatoriale di Vercelli sabato 23 e domenica 24 ottobre dalle 9 alle 13 e al pit stop dell’Ospedale di Borgosesia, sabato 23 e domenica 24 ottobre dalle 15 alle 17.

Gli utenti dovranno presentarsi esibendo la ricevuta di pagamento cartacea.

Il costo è di 15 euro e l’importo va pagato tramite il portale regionale www.salutepiemonte.it. Dalla home page accedere alla sezione Servizi nel menu in alto (se si utilizza il cellulare cliccare sul menu a tendina in alto). Quindi selezionare Pagamento, Vai al servizio, Pagamenti sanitari, Paga, Altri pagamenti e compilare la relativa scheda. Il link diretto è https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/...