Trino a tutta birra: specialità bavaresi e buona musica

Torna la festa della burra bavarese a Trino. Da giovedì a domenica tante specialità e musica live per la seconda edizione di “Trino a tutta birra".

Buoni piatti, birre bavaresi e musica fanno da cornice alla manifestazione che viene ospitata ogni sera in piazza Garibaldi. Insieme con le birre Paulaner vengono proposte le specialità tipiche della cucina bavarese tra le quali stinco alla brace, Brezel, Wurstel, polletto alla brace.



«Partono 4 giorni di festa che per immergersi nello spirito del vero Oktoberfet e goderci musica lIve tutte le sere!», spiegano dal Comune: giovedì 21 saranno di scena gli Starlights; venerdì The Royal Band Queen; sabato VasCOllection ed esibizione ASD YulliDance e infine domenica The Pillheads ed esibizione Officina Cinematica ASD.

Per accedere agli eventi è necessario GreenPass e, per chi lo desidera, c'è la possibilità di prenotare un tavolo contattando i recapiti 3519719096 oppure saporidalmondo2019@libero.it.