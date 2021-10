"Dedalo vola sull'amore": monologo comico in scena in ospedale

l 3 novembre alle 17,30, l'aula magna dell'ospedale Sant'Andrea ospiterà uno spettacolo comico, inserito nel cartellone del progetto “Dedalo Volare sugli anni” e, in particolare, nel nuovo filone del progetto “Dedalo vola” che si basa sull’idea di fondo, supportata da studi recenti, che gli effetti della partecipazione alla vita culturale abbiano un risvolto positivo sul benessere psico-fisico della persona.

In scena ci sarà Francesco Giorda, comico già avvezzo a pubblici speciali, che propone un viaggio inedito sul tema dell’amore interpretato da punti di vista insoliti. Una lettura-spettacolo-intervista, ogni volta nuova e imprevedibile, divertente e toccante.

«Il nuovo filone di Dedalo tocca un tema attuale e fondamentale, il benessere dei cittadini a tutto tondo, collegato in particolar modo al tema della cultura - dice il sindaco Andrea Corsaro -: abbiamo voluto partecipare attivamente anche a questa nuova progettualità, lavorando con Asl, per realizzare questo evento che sarà anche occasione per far conoscere il progetto e tutte le sue iniziative».

Per partecipare allo spettacolo, realizzato anche grazie all’impegno congiunto degli assessori Ketty Politi e Gianna Baucero, occorre prenotare, scrivendo una mail a urp.comune@comune.vercelli.it, oppure recandosi di persona all’Urp della Città di Vercelli, piazza Municipio 4.

«L’ospedale torna progressivamente ad accogliere attività che vanno oltre le cure in senso stretto e che si rivolgono più in generale al miglioramento del benessere della persona – spiega il direttore generale dell’Asl, Eva Colombo – il progetto “Dedalo vola”, oltre ad una articolata programmazione di iniziative, prevede anche il miglioramento di alcuni spazi che saranno resi più accoglienti all’interno dell’ospedale, anche nell’ottica di rafforzare le collaborazioni con le associazioni che numerose hanno aderito al progetto».

Sono moltissimi e variegati gli eventi culturali che Dedalo Vola, sostenuto dalla Compagnia di San Paolo #Well Impact, è riuscito a mettere in cartellone, compresa la programmazione culturale della città, e anche creati ad hoc come in questo caso, dove la Città di Vercelli ha voluto sostenere il progetto organizzando, in collaborazione con Asl, uno spettacolo comico in un luogo particolare, ma anche per un pubblico particolare, ossia pazienti ricoverati all’ospedale Sant’Andrea, i parenti in visita, il personale sanitario, alcuni soggetti indicati dal Settore Politiche Sociali del Comune, associazioni di volontariato e tutti coloro che sono incuriositi dal progetto.