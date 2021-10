Borgo d'Ale dice addio alla decana: Cesarina Cena aveva 102 anni

Borgo d'Ale dice addio a Cesarina Cena, decana del paese, con i suoi 102 anni e 5 mesi. A darne notizia è il sindaco, Pier Mauro Andorno, pubblicando sui social una foto della festa organizzata in occasione del secolo di vita della concittadina.

«Era una persona affabile, iper attiva, amante della musica e anche del ballo - ricorda il sindaco - e ci dimostrò queste sue doti proprio in occasione del 100°, compleanno. Ora che ha concluso il suo lungo e onorabile percorso di vita mi sento di esprimere con affetto il sentito cordoglio della nostra comunità ai famigliari. Una preghiera e un carissimo saluto Cesarina: ora tu salutaci tutti chi incontrerai».

Sarta nella vita, mamma e nonna, la signora Cena ha avuto in sorte una vita lunga e uno spirito indomito: alla sua festa di compleanno, celebrato nel maggio 2019 con onori dovuti all'unica centenaria del paese, volle che la banda suonasse alcuni brani ballabili e invitò gli ospiti a muovere qualche passo di danza con lei. In paese era un'istituzione: donna brillante, dalla battuta pronta, gentile e prodiga di consigli, Cesarina Cena ha saputo conquistare un posto speciale nel cuore dei borgodalesi, che non mancheranno certo di ricordarla con l'affetto che si è meritata.