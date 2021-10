Sacchi, mobili, vetri e materassi gettati sulla San Giacomo-Rovasenda: «Una vera discarica» FOTO

Nuovi casi di rifiuti abbandonati sulle strade biellesi. A porre l'accento sull'ennesimo scempio ai danni dell'ambiente un lettore che scrive: “Segnalo la condizione di quella che sarebbe una bella stradina che attraversa un'area naturale lungo la Provinciale 317, in direzione Rovasenda, ma che da anni viene usata come discarica. Il problema parte già all'entrata della stessa e prosegue per qualche centinaio di metri, ultimamente anche con due mucchi di vetri rotti, uno documentato in foto e l'altro poco distante. Un luogo perfetto per coloro che abbandonano i rifiuti indisturbati e di cui nessun ente o comune pare occuparsi”.