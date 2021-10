L'antica Torre si illumina di rosa per la Lilt

Ogni anno a ottobre la Lilt nazionale (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) promuove la campagna per la prevenzione dei tumori femminili, utilizzando il caratteristico fiocco rosa come logo.

Rita Corradino, attivissima fiduciaria comunale di Rovasenda, ha distribuito locandine, opuscoli descrittivi, coccarde e fiocchi, nei vari esercizi pubblici del paese, ma quest’anno ha ideato una speciale sensibilizzazione che non sfuggisse proprio a nessuno: illuminare di rosa l’edificio storicamente più significativo del paese, l’antica torre del castello, che dà il nome anche al notiziario parrocchiale.

Il sindaco, Gian Paolo Baietti, ha accolto la proposta e realizzato l’illuminazione in rosa, che sarà mantenuta per tutto il mese di ottobre.

Questa luce rosa, visibile da tutti i paesi della Baraggia, è fortemente simbolica, infatti giunge da un “testimone attendibile”: la torre, che con le sue caditoie ed i merli, da secoli domina il territorio circostante, ma ora invita ad aderire alla campagna di prevenzione per far capire che il tumore al seno è una malattia curabile. Con una diagnosi precoce il tumore al seno si può sconfiggere, battendolo proprio sul tempo.