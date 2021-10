Cri: 800 giorni di volontariato per l'emergenza covid e le vaccinazioni

Nell’ambito del perdurare dell’emergenza covid, Croce Rossa Italiana - Comitato di Vercelli con i suoi Volontari sta svolgendo un ruolo di primo piano in collaborazione con la Asl territoriale e la Protezione Civile nella gestione dei due hub vaccinali della città a favore della comunità vercellese.

L’Associazione, nei vari hub vaccinali vercellesi, ha totalizzato, da marzo a settembre, ben 4005 ore di presenza, pari a 801 giorni di Volontariato.

Per giungere a questo importante traguardo hanno contribuito significativamente varie realtà private che operano nel territorio e che ormai da quasi due anni stanno supportando i nostri Volontari.

In modo particolare Zschimmer & Schwarz italiana che con la sua attuale politica di impegno nel sociale sta contribuendo in modo determinante tramite l’attivazione di proprio personale dipendente all’attività di Croce Rossa a supporto della campagna vaccinale. A tal proposito ringraziamo in modo particolare il responsabile del Corpo Militare di Croce Rossa per il Comitato di Vercelli, dipendente della citata ditta Zschimmer & Schwarz Italiana, per il grande impegno e contributo al programma vaccinazioni.