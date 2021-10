Torna la "Visita al buio": il museo Leone festeggia la notte più paurosa dell'anno

Domenica 31 ottobre torna l'atteso appuntamento con la "Visita al buio" al museo Leone: la "notte da brividi" nel segno della cultura festeggia il decimo (+1) anniversario aprendo le porte in notturna a tutti coloro che vorranno scoprire il lato oscuro del museo, come già ormai più di 1000 persone hanno fatto a partire dal 2011. «Ma quest’anno proponiamo una nuova modalità - spiega il conservatore, Luca Brusotto - - torcia UV alla mano, in completa autonomia i visitatori si addentreranno nelle sale buie del pianterreno in un’avventurosa visita alle collezioni, che per l’occasione riserveranno delle sorprese»

Sono previsti ingressi di piccoli gruppi (massimo 6 persone) ogni 20 minuti a partire dalle ore 20 fino a mezzanotte. Nel rispetto delle norme anti Covid vigenti, l’accesso in Museo è consentito solo prenotando al numero 3483272584, e presentandosi muniti di green pass e mascherina.

Il biglietto intero costa 9 euro, il ridotto per ragazzi e over 65 costa 7 euro

«Ma non è ancora finita… non abbiamo dimenticato i giovani visitatori del Museo Leone, che sabato 30 ottobre, a partire dalle 19.30, potranno anche loro festeggiare anticipatamente la notte di Halloween - prosegue Brusotto -. Visita al buio junior propone una caccia misteriosa, al buio tra le sale del pianterreno con soluzione e premiazione finale. Tutti i ragazzi tra i 6 e gli 11 anni sono invitati a prenotarsi per partecipare, anche in maschera, ai turni della nostra sfida a partire dalle ore 19.30 con partenza ogni quarto d’ora. Anche in questo caso la prenotazione è obbligatoria al 348.3272584».

Anche il MAC – Museo Archeologico della Città di Vercelli onorerà la ricorrenza con l’appuntamento ormai consueto dal titolo Sulla via dell’Ade, che da venerdì 29 a domenica 31 ottobre e poi anche martedì 2 novembre, proporrà, tutti i giorni alle ore 16, una speciale visita dedicata al tema dell’aldilà nel mondo antico. Il costo della visita è compreso nel biglietto d’ingresso. La prenotazione non è obbligatoria ma anche in questo caso ingresso solo con green pass e mascherina. Per info: 0161 649306; macvercelli@gmail.com.