Certificazioni esterne di Lingue straniere: è l'ora di festeggiare

E’ finalmente arrivato il momento di festeggiare i ragazzi e le ragazze dell’ Istituto Superiore Lagrangia che nell’anno scolastico 2020/2021 hanno conseguito le certificazioni esterne di Lingue Straniere.

Da svariati anni il nostro Istituto prepara gli alunni che, sempre più numerosi, si impegnano assiduamente al conseguimento di diplomi rilasciati da enti accreditati e riconosciuti a livello mondiale ed utili per i loro futuri studi universitari ed il loro successivo inserimento nel mondo del lavoro.

Tutti sappiamo che la seconda parte dell’a.s. 2019/20 e l’intero scorso anno sono stati molto difficili a causa di prolungati periodi di totale o parziale sospensione dell’attività didattica. Tuttavia, tra mille difficoltà organizzative, rinvii e chiusure i nostri studenti, guidati dalle loro insegnanti di Lingue Straniere - Laura Nosetti e Grazia Gugino - (per la sede di Via Duomo) - Iolanda Monti, Carla Rosso, Vanina Baldo, Paola Bortolaso, Virginia Comoletti, Michela Finassi, Maristella Marotta, Maria Gonzalez, Beatrice Godino e Maria Cristina Gamba - (per la sede di Corso Italia) hanno comunque avuto la possibiltà di sostenere gli esami per le seguenti certificazioni: PET, First Certificate e Certificate in Advanced English ( per la lingua inglese), Delf B1 e B2 (per il francese), Dele B2 (per lo spagnolo) e Goethe- Zertifikat B1 e B2 (per il tedesco).

Nell’impossibilità di svolgere la tradizionale, e sempre emozionante, cerimonia di consegna degli attestati presso l’Aula Magna del nostro istituto, ci sembra doveroso, in ogni caso, sottolineare l’impegno profuso da tutti i nostri studenti nella preparazione e congratularci con loro per i brillanti risultati ottenuti che, in molti casi hanno raggiunto livelli di eccellenza in tutte le lingue, tanto da rendere impossibile menzionarli uno ad uno.

Tutto questo è per i docenti al tempo stesso motivo di grande orgoglio e di sprone a continuare un impegno ormai pluriennale grazie al prezioso e fondamentale supporto del D.S. Giuseppe Graziano, che da sempre sostiene con molto entusiasmo queste iniziative volte a raggiungere competenze linguistiche ormai fondamentali nel nostro mondo sempre più multiculturale.