Offerte di lavoro nel settore tessile e metalmeccanico: recruiting day di E-work

E-work, gruppo italiano specializzato nella consulenza, somministrazione di lavoro e gestione di soluzioni HR per aziende e multinazionali, è alla ricerca in Piemonte di 481 persone all’interno di realtà della regione, con un focus particolare sui settori metalmeccanico e tessile. Per l'area di Vercelli e provincia le posizioni lavorative aperte sono 85.

Per questa importante ricerca e-work ha organizzato un Digital Recruiting Day per mercoledì 20 ottobre, alle 11, al quale potranno partecipare liberamente candidati e interessati. L’evento online, utile per inquadrare lo stato attuale delle ricerche attive in Piemonte, le prospettive future e per presentare in dettaglio le opportunità aperte, vedrà l’intervento di Alessio Cuccu, Area Manager e-work Piemonte, Monica Gallarate della filiale di Torino, Manuela Vedda della filiale di Novara, Sara Manfredi delle filiali di Biella e Borgomanero.

Nel dettaglio, per quanto riguarda il settore metalmeccanico, le posizioni ricercate sono 183, coinvolgono in maniera trasversale aziende distribuite su tutto il territorio regionale e insistono su figure come addetti all’assemblaggio meccanico, montatori, attrezzisti, manutentori ed elettricisti, operatori su macchine utensili cnc, capi reparto, operatori di magazzino e responsabili di gestione aziendale qualità, ambiente e sicurezza. Nel tessile la ricerca riguarda 85 risorse da inserire in realtà concentrate nell’area di Biella. Tra Le figure maggiormente richieste addetti alla filatura ring e filorocca, addetti alla ritorcitura e binatura, addetti alla roccatura, addetti intersecting, tintori e magazzinieri.

Non solo metalmeccanico e tessile, ma, in occasione del Digital Recruiting Day piemontese, verranno presentate interessanti opportunità anche in altri settori, tra i quali si segnala quello alimentare, dove le offerte toccano quota 56. A completare il panorama delle ricerche attive altre 157 posizioni aperte in ambiti quali cartotecnica, chimica, edilizia, multiservizi, industria automobilistica, sanità, terziario, trasporto e logistica, turismo e vendite.

I contratti proposti sono di diverse tipologie e comprendono sia il tempo indeterminato che il tempo determinato, la cui durata sarà stabilita in base alla difficoltà di reperimento del profilo e al tipo di esperienza richiesta. Il livello di specializzazione ricercato è medio-alto, ma le selezioni riguarderanno anche personale giovane da formare, per inserimenti di figure alle prime esperienze.

«In un momento di grande fermento nel mondo del lavoro, il recruiting day si propone come evento ad alta visibilità per conoscere e farsi conoscere – dichiara Alessio Cuccu, Area Manager e-work Piemonte - Nell’ultimo anno in Piemonte abbiamo registrato un andamento positivo con un incremento generale di richieste e inserimenti professionali del 45% rispetto al 2020. Tra i settori che segnano una maggior crescita quello metalmeccanico con un +39% e quello tessile con un +21%. Comparti questi dove si conferma una certa difficoltà nel reperimento di alcune figure. Questo è un tema cruciale che richiede alle imprese di essere visibili, presenti con delle proposte e delle opportunità per far fronte al cambiamento in atto, fortemente accelerato dalle difficoltà che la pandemia ha imposto. Allo stesso tempo chi è in cerca di un’occupazione, chi si sta guardando intorno per un cambiamento, deve sapere che ci sono operatori del mercato del lavoro, come lo sono le agenzie per il lavoro, dove è possibile farsi conoscere, presentarsi e valorizzare esperienze e competenze. In questi spazi trovano professionisti a loro supporto per incrociare esperienze e competenze con le ricerche in corso in un’ottica di immediata occupabilità ma anche per orientare e riorientare chi, per scelta o perché è il mercato a richiederlo, si trova alla ricerca di una prima occupazione o di un riposizionamento professionale».

Per partecipare al Digital Recruiting Day è necessario iscriversi: https://bit.ly/Iscrizioni-webinar

Tutte le posizioni aperte in Piemonte sono disponibili al seguente link:

https://bit.ly/RicercheAperte-Piemonte