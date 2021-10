Gironzola tra le case portando addosso un'arma finta

Si aggirava senza motivo e con fare sospetto nelle vicinanze di alcuni condomini della città. E, quando gli agenti della Volante lo hanno controllato, non solo l'uomo ha fornito false generalità, ma. anche risultato in possesso di un’arma giocattolo, riproduzione di una glock priva di tappo rosso, modificata per poter esplodere del munizionamento artigianalmente preparato.

Per l'uomo, un italiano già noto alle forze dell'ordine, è scattata una denuncia in stato di libertà per porto di oggetti atti a offendere e per aver declinato false generalità.