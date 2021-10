Una Mokaor del tutto rinnovata esce sconfitta (ma a testa alta) da Ovada

All’ esordio in campionato, la Mokaor completamente rinnovata e ringiovanita, esce sconfitta da Ovada per 3-1: contro le stesse atlete che nella passata stagione avevano sconfitto la Mokaor con lo stesso punteggio, nella quale però giocavano atlete di esperienza come Leotta, Zambotti, Prinetti e Bertolone, le vercellesi hanno dato del filo da torcere alle padrone di casa, che hanno vinto l’incontro impiegando circa due ore.

E’ chiaro che le bicciolane avrebbero potuto fare meglio, ma la giovane età delle bianconere unita alla poca esperienza in serie C di molte, sono una giustificazione molto valida.

La Mokaor scende in campo con Patrucco in palleggio, Bertinazzi opposta, Macellaro e Greta Lupo centrali, con Mastronardi e Comello ali e Mosso libero.

In questo set le vercellesi sono molto contratte non riuscendo a buttare a terra i palloni necessari per impensierire l’Ovada, che alla fine vince il periodo per 25/15.

Nella seconda frazione la Mokaor si sveglia riuscendo a portarsi in vantaggio sino al 16/14 ed arrivando in assoluta parità sino al 19/19.

Su quel punteggio delle difese strepitose delle ovadesi e degli errori delle bianconere, permettono alle padrone di casa di conquistare anche il secondo set.

Dopo la buona prestazione in questo periodo le bianconere sono più decise, tanto che il cambio di ruolo di Comello schierata da opposto, permette alla Mokaor di allungare il passo e vincere il terzo set per 25/21.

Ma purtroppo nell’ultima frazione la tenuta delle bianconere cala con la conseguenza che non riuscendo più a buttare la palla a terra, permettono all’Ovada di vincere il set 25/14 e quindi la gara per 3-1.

Ma nonostante la sconfitta lo staff bianconero, pur conscio che c’è la possibilità di migliorare, è soddisfatto dell’esordio della squadra.

Il prossimo turno è previsto sabato 23 ottobre alle 17 al Palapiacco, contro il To.Volley.

CANTINE RASORE OVADA - CAFFE’ MOKAOR VERCELLI 3-1 (25-15 25-21 21-25 25-14)

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI: Bertinazzi (1)(K), Fenoglio, Lupo Laura (7) (. Lupo Greta (7), Patrucco, Comello (10), Pizzato, Macellaro (10), Mastronardi (9), Avilia, Ippolito, Mosso L1, Breda (L2).

ALL: Gherardi, Vigliani