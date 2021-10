Costantino e Polidori castigano Grassadonia

Da una parte Gianluca Grassadonia e Marco Firenze, ex tecnico e centrocampista di talento della Pro Vercelli che disputò l'ultimo campionato in B. Dall'altra la coppia d'attacco del Monterosi – una delle migliori del girone C della C – formata da due ex attaccanti anche loro della Pro Vercelli ma in epoche diverse: Polidori (che Grassadonia, in B, utilizzò col contagocce, preferendogli Raicevic) e da Costantino (le sue lacrime dopo la gara contro il SudTirol, l'anno scorso, nei play off. rimarranno impresse, per tanto tempo).

Ha vnto la coppia di attaccanti: il match tra il Monterosi e la Paganese di Grassadonia è terminato 1 a 0 per i padroni di casa: assist di testa di Polidori e rete (ancora di testa) di Costantino.

E venerdì, al Moccagatta in notturna, un altro match tra ex Pro Vercelli, ma in serie B. Di fronte ci saranno Moreno Longo, tecnico dell'Alessandria, e Francesco Modesto, mister del Crotone.

L'Alessandria è in crisi di punti: ne ha totalizzati 4 in 8 partite (un pari una vittoria, sei ko).

Il Crotone di Modesto (che allena la squadra più giovane della serie B) di punti ne ha totalizzati 7 in otto gare (1 vittoria, 4 pari e 3 sconfitte). Ma l'ultima vittoria, contro la capolista Pisa per 2 a 1, ha galvanizzato l'ambiente.