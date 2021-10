Auto a fuoco nella serata di venerdì

Incendio di un'autovettura, nella serata di venerdì, alla periferia di Saluggia. Poco prima delle 22 è stata la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento volontario di Livorno Ferraris a intervenire per l'estinzione dell'incendio e la messa in sicurezza dell'intera area interessata. Non si registrano danni alle persone, mentre la vettura è andata completamente distrutta: sul posto i Carabinieri di Cigliano per gli accertamenti