Gli Alpini celebrano il 149° anniversario di fondazione

La Sezione Alpini di Vercelli celebra il 149° Anniversario costituzione delle Truppe Alpine.

Nel pomeriggio di sabato 16 ottobre il programma della manifestazione, alla quale partecipano i rappresentanti dei gruppi della sezione, prevede alle 16,50 l'ammassamento in piazza degli Alpini per l'alza bandiera e la deposizione di un omaggio floreale al monumento; alle 17,20 il trasferimento al cimitero comunale di Vercelli per la deposizione della corona d'alloro e gli onori al monumento dei fratelli Giuseppe ed Eugenio Garrone e infine alle 18,30 la messa in suffragio degli Alpini “andati avanti” che viene celebrata in duomo da monsignor Gaetano Bonicelli, già ordinario militare, con la presenza del coro “Le Voci del Cuore”.