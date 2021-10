SiAmo Vercelli: «Grazie a Piero, buon lavoro a Pier Giuseppe»

Riceviamo e pubblichiamo.

Cambia la composizione della squadra che rappresenta SiAmo Vercelli in Consiglio comunale. La nostra Renata Torazzo verrà affiancata da Pier Giuseppe Raviglione, che rientra nell’assemblea cittadina dopo l’esperienza di cinque anni della scorsa legislatura, subentrando a Piero Boccalatte.

Piero abbandona la carica a causa di pressanti e crescenti impegni, sia professionali che personali, che gli impedirebbero di partecipare con costanza alle sedute del Consiglio comunale, delle commissioni consiliari e di dedicare il tempo necessario all’espletamento dell’incarico.

A Piero va il nostro ringraziamento di cuore per l’impegno profuso, la dedizione e la competenza con cui ha affrontato la sfida, da “uomo pratico”, come ama definirsi lui stesso, abituato a individuare i problemi e a cercarne le soluzioni. In ogni caso continuerà ad offrire il suo prezioso contributo al nostro movimento come ha fatto con passione da quando lo conosciamo.

Pier Giuseppe Raviglione, a cui auguriamo buon lavoro, rientra in Consiglio comunale dopo la prima esperienza terminata nel 2019. E’ uno dei fondatori di SiAmo Vercelli, ha 51 anni, è sposato con Roberta e ha una figlia di 12 anni, Maria Vittoria. E’ responsabile amministrativo all’interno del Gruppo Banca Ifis.

Siamo certi che la sua esperienza e le sue capacità saranno utili, nell’ambito dell’opposizione, a vigilare e a cercare di spronare l’Amministrazione attuale, che come ha affermato Piero Boccalatte, rimane sorda ai richiami della città e lontana dalle necessità concrete delle persone.