Vercelli, brutta cartolina da via Bezzecca

Una brutta cartolina da Vercelli: da giorni nella zona di via Bezzecca, vengono segnalati rifiuti periodicamente abbandonati nella zona dei cassonetti o lungo il marciapiede. E anche questa mattina, le segnalazioni non mancano: l'isola ecologica per la raccolta del vetro e della plastica è assediata da sacconi abbandonati contenenti abiti e immondizia varia, oltre a ingombranti e ante di mobili. La zona è tutto sommato centrale e frequentata. Trovarsi marciapiedi e isole ecologiche invase dai rifiuti non è piacevole nessuno.