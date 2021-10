Da Varallo a Vercelli: interventi per la sicurezza delle scuole superiori

Interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici adibiti a uso scolastico necessari a seguito delle indagini diagnostiche sui solai e i controsoffitti degli edifici di competenza di Province e Città metropolitane: questo l’obiettivo dello stanziamento in arrivo da parte del Ministero dell’Istruzione.

«A inizio agosto - spiega il consigliere delegato all’Edilizia scolastica e sindaco di Balocco Gian Mario Morello - scadeva il termine per presentare al Miur i risultati delle indagini diagnostiche effettuate su solai e controsoffitti negli edifici di nostra competenza. I nostri uffici, che ringrazio, hanno eseguito un’attenta analisi della situazione delle nostre scuole e hanno prontamente presentato le criticità riscontrate». Grazie al lavoro svolto la Provincia ha ottenuto un'assegnazione di 380mila euro per dare copertura economica a tutte le situazioni che necessitano di interventi e, nello specifico, l'Istituto D’Adda a Varallo e, a Vercelli, l'Istituto Professionale Statale Francis Lombardi, l’Istituto magistrale Rosa Stampa, l'Istituto tecnico Cavour, il liceo, l'Istituto Avogadro.

«Ringrazio il consigliere Morello e gli uffici per questo risultato - dice il presidente Eraldo Botta - la Provincia si conferma abile nell’intercettare le risorse a disposizione, attenta e sensibile alle necessità della scuola e rapida nella realizzazione delle opere. La strada è quella giusta, investire sulla sicurezza e la vivibilità delle scuole per offrire ai nostri ragazzi le opportunità che si meritano».