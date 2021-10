Catricalà lascia il Movimento5Stelle, Boccalatte si dimette da consigliere

Ancora novità in Consiglio comunale: Michelangelo Catricalà, eletto per la prima volta nel 2014 e successivamente candidato sindaco, ha lasciato il Movimento 5 Stelle: resterà in Consiglio ma come appartenente a un "gruppo misto". Il Movimento 5 Stelle scompare dunque dallo scenario politico cittadino, almeno per quanto riguarda la rappresentanza elettiva nel massimo consesso cittadino.

Si è invece dimesso Piero Boccalatte, consigliere del gruppo SiAmo Vercelli che, circa un anno fa, era subentrato ad Alberto Perfumo. «Pesanti impegni, professionali e personali, non mi permettono di dedicare il tempo necessario al delicato incarico - spiega in un post -. E poi, io sono un tecnico, da oltre 25 anni abituato a risolvere problemi, con una modus operandi molto semplice: dato un problema, si individua il modo migliore per risolverlo e si agisce.... ho dovuto constatare che purtroppo in altri ambienti prevalgono altre dinamiche.... Ringrazio tutti quanti mi hanno dato la loro preferenza e gli amici della lista civica SiAmo Vercelli, per l'opportunità che mi hanno concesso».

Nelle elezioni del 2019, per numero di preferenze, dietro a Boccalatte c'era Pier Giuseppe Raviglione (con 60 voti). Sarà lui a occupare il posto rimasto vacante.