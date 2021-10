Studente universitario e pusher: in arresto un 20enne

I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia hanno arrestato un 21enne di Gattinara per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La sera scorsa, in Gattinara, una pattuglia dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Borgosesia, hanno effettuato un controllo su un giovane del posto che durante le fasi dell’identificazione dava chiari segni di nervosismo. Dal controllo al terminale il giovane era risultato già gravato da precedenti per detenzione di stupefacenti. I carabinieri hanno perciò deciso di procedere alla sua perquisizione rinvenendo in tasca del giubbino un involucro contenente 2,6 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire nella camera da letto 185 grammi di hashish nonché oltre 20 grammi di marijuana, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e 810 euro.

Tutto lo stupefacente e il materiale di confezionamento è stato sequestrato mentre R.B., studente universitario, è stato dichiarato in stato di arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica veniva posto agli arresti domiciliari in attesa del processo.