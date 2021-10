Il Pd: «Sulla sicurezza l'ennesima spaccatura interna al centro destra vercellese»

Riceviamo e pubblichiamo.

Dopo due anni e mezzo di Amministrazione apprendiamo dal principale partito di maggioranza, la Lega, che la Giunta di centrodestra ha fallito su quello che era uno dei suoi principali cavalli di battaglia: sicurezza e decoro urbano.

Un’ammissione di colpa che fa emergere tutte le spaccature di un centrodestra che, come denunciavamo già l’estate passata, si presenta compatto alle elezioni per aumentare la somma dei voti, ma non dei progetti.

Avevamo già avuto modo di discutere la tematica in consiglio comunale e, dalle forze di maggioranza, ci era stato detto che l’Amministrazione stava lavorando bene, che eravamo noi a strumentalizzare certe problematiche.

Ora addirittura la Lega, anziché affrontare la questione lavorando in Giunta, sente l’esigenza di portare una proposta da discutere in consiglio comunale. Tra le sconfitte elettorali e la rivalità interna con Fratelli d’Italia, l’esigenza di apparire era alta, lo comprendiamo.

Così come comprendiamo le lacune nell’operato dell’Amministrazione Corsaro, su un tema che andrebbe però affrontato in maniera organica e strutturale, non certo in modo così superficiale.

Già nello scorso Consiglio comunale la maggioranza si era spaccata su un tema così importante come quello delle misure per affrontare la pandemia, a riprova delle divisioni politiche esistenti nel centrodestra.

Divisioni che non sarebbero teoricamente un problema del Partito Democratico, ma che lo diventano nel momento in cui a pagarne le conseguenze alla fine è la città, cui noi teniamo più delle sterili competizioni interne tra partiti.