Controlli sulle strade: nel fine settimana sei denunce per guida in stato di ebbrezza

Fine settimana di controlli da parte delle pattuglie dei carabinieri della provincia di Vercelli che hanno denunciato sei persone (e fatto saltare altrettante patenti) per guida in stato di ebbrezza o perché, presentando la sintomatologia da assunzione di sostanze psicotrope, hanno rifiutato di sottoporsi all’esame delle urine.

Diverse le pattuglie impegnate su tutto il territorio provinciale allo scopo di prevenire gli incidenti dovuti alla guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche: tra sabato e domenica notte sono state controllate diverse decine di giovani e tra queste, complessivamente sei sono stati deferiti.

Quattro le denunce in stato di libertà da parte dei carabinieri della Compagnia di Borgosesia (stazione di Scopa) e due i deferimenti nel vercellese tra Crescentino e Desana.

Per tutti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Vercelli nonché il ritiro della patente. I veicoli sono stati riaffidati ai genitori dei giovani guidatori che sono stati chiamati sul posto non essendo i figli in grado di riportare a casa in sicurezza i loro veicoli.

Nel prossimo fine settimana, avendo riaperto anche le discoteche e altri luoghi di aggregazione giovanile, i controlli stradali verranno ripetuti.