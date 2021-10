Sicurezza urbana, Polizia e decoro: diktat della Lega al Comune: «Serve un cambio di passo»

Il documento «impegna il sindaco ad avviare l’iter amministrativo per individuare un dirigente con le caratteristiche professionali idonee affinché la Polizia locale svolga un'adeguata attività preventiva ai fenomeni di degrado urbano che sono ampiamente riportati anche dalla stampa locale e che sono oggetto di quotidiane lamentele da parte degli abitanti del centro cittadino e delle zone periferiche della città; avviare l’iter amministrativo affinché venga sgomberato il campo nomadi che insiste abusivamente su un area demaniale sull’argine del fiume Sesia; far contravvenzionare gli autori dell’abbandono dei rifiuti sulle vie cittadine; far rispettare il Regolamento di Polizia Comunale in tutti i suoi articoli».

Sul tema della sicurezza e del decoro urbano il gruppo della Lega è più volte intervenuto, nel corso delle discussioni avvenute in Consiglio comunale ma, finora, non aveva mai portato un proprio atto in votazione. Un segnale politico di un certo peso, dunque, considerando che viene presentato dal partito di maggioranza relativa e che, finora, la Lega è stato il gruppo più solidamente compatto a sostegno del sindaco Andrea Corsaro e dell'amministrazione comunale.

«Già nel mese di luglio 2019, non appena eletti - si legge in una nota firmata da Tiramani, Locarni e Lavarino - veniva presentato al sindaco un documento dal titolo: “Progetto per la riqualificazione della Polizia locale e riorganizzazione dei servizi”, non ancora attuato. Questo perché, il punto cardine del programma della Lega, sia a livello nazionale che locale, è rendere la città sicura, perché riteniamo che la sicurezza sia un diritto per i cittadini ed è un dovere garantirla. L’osservanza delle regole permette la serena e civile convivenza dei cittadini».