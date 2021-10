Demichelis e Babudro verso Fratelli d'Italia?

Galeotto fu il green pass... O meglio: la battaglia contro il green pass, che ha fatto nascere convergenze impreviste all'interno del Consiglio comunale.

Voci sempre più insistenti danno come prossimo il passaggio di Donatella Demichelis e Tullia Babudro, attualmente esponenti di Cambiamo!, al gruppo di Fratelli d'Italia che, all'interno della maggioranza, guida il fronte pro tamponi e anti certificato verde Covid obbligatorio. Un tema che, come si è visto nell'ultima seduta del Consiglio comunale, ha creato qualche imbarazzo alla maggioranza, collocata su fronti opposti - con la Lega e Forza Italia schierate su un fronte opposto rispetto a FdI.

Così, proprio nella giornata in cui si è concretizzata la richiesta di potenziamento del servizio tamponi, contenuta in una lettera che i consiglieri di FdI e Cambiamo! avevano inviato solo pochi giorni fa al sindaco, le voci di un imminente ingresso in FdI delle due consigliere sta creando qualche sussulto. Un ulteriore potenziamento del gruppo di Fratelli d'Italia, che aveva già accolto gli ex forzisti Simone Boglietti Zaccone e Carlo Riva Vercellotti, riporterebbe d'attualità le voci su un possibile rimpasto di giunta a fronte dei mutati equilibri politici all'interno del Consiglio comunale. E dunque alcune poltrone potrebbero tornare in discussione.