A spasso fumandosi uno spinello e, nel cortile, una serra con 24 piante di cannabis

Nel cortile di casa, aveva creato una serra e impiantato una coltivazione con 24 piante di cannabis indica e altre 6 già messe ad essiccare. I carabinieri della stazione di Ronsecco hanno arrestato un 27enne per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

A far partire le indagini un banale controllo: una pattuglia dei carabinieri della stazione di Ronsecco, transitando in una strada periferica del paese, ha notato un giovane che stava portando a spasso il cane fumando uno spinello. I militari si sono fermati e hanno identificato il giovane, un 27enne di origine rumena dimorante poco distante con precedenti per reati contro il patrimonio e gli stupefacenti. Alla luce del rinvenimento dello spinello contenente stupefacente del tipo marijuana, i carabinieri hanno deciso di procedere alla sua perquisizione estesa anche all’abitazione dove è stata scoperta la serra.

Tutte le piante sono state sequestrate, mentre il giovane è stato accompagnato in caserma ed al termine degli accertamenti è stato dichiarato in arresto e successivamente, su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Vercelli, è stato tradotto in carcere.