Esplode un vecchio estintore: operaio ferito al volto

Non è in pericolo di vita, ma ha riportato gravi ferite al volto, l'operaio rimasto ferito nel pomeriggio di lunedì dallo scoppio di un estintore. L'incidente è avvenuto a Tronzano, all'interno di un'azienda che si occupa di logistica.

Il ferito è un operaio poco più che quarantenne, di origine romena e residente nel vercellese: soccorso dai colleghi e dal personale del 118, è stato trasportato all'ospedale di Vercelli per le cure del caso.

Carabinieri e il personale dello Spresal sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e per stabilire eventuali responsabilità: secondo i primi accertamenti l'estintore esploso sarebbe uno di quelli in disuso presente all'interno dell'azienda.