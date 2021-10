Fontanetto: crepa al ponte sulla Roggia Camera

E' stato chiuso in via precauzionale e sarà oggetto di immediate verifiche da parte di Ovest Sesia il ponte della Roggia Camera, a Fontanetto Po, posto vicino all'Antico Mulino di San Giovanni.

«E' presente un'importante crepatura con alcuni segni di cedimento come si può notare dalle immagini - spiega ai concittadini il sindaco, Riccardo Vallino -. La competenza è del Consorzio Ovest Sesia che in questa settimana provvederà ad effettuare le verifiche necessarie a determinare i successivi interventi di ripristino della viabilità».

Impegnandosi a dare conto quanto prima degli esiti delle verifiche e degli eventuali interventi che verranno messi in atto, Vallino chiede agli agricoltori un po' di pazienza e si scusa per i disagi causati dalla chiusura del ponte avvenuta proprio nel momento del taglio del riso «certamente provocherà qualche disagio - conclude il sindaco - tuttavia la sicurezza ha la priorità su tutto».