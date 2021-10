Scade il primo acconto tari: l'assessore spiega il perché degli aumenti

Scade il 15 ottobre il termine di pagamento della bolletta Tari di acconto sul 2021, e gli utenti di Borgosesia troveranno qualche modifica rispetto al passato perché il Comune, come tutti i comuni d’Italia, deve adeguarsi alle indicazioni nazionali in materia di tariffe per lo smaltimento dei rifiuti, che seguono nuove linee in ottemperanza alle politiche che si impongono a livello europeo per la tutela dell’ambiente.

È l’assessore Fabrizio Bonaccio a spiegare come si sono calcolate le tariffe che vengono inviate agli utenti: «Nel nostro Comune non si applica alcun aumento alle tariffe fin dal 2019, ma nel frattempo l’Arera (Autorità nazionale di regolazione per energia, reti, ambiente ndr) ha previsto una indicizzazione delle tariffe pari al +1,7% annuo e un aumento del 2,2% per lo smaltimento dei rifiuti legati al Covid. Se finora siamo riusciti a tutelare i nostri cittadini non aumentando le tariffe, lo Stato ora ci impone di adeguarci alle nuove regole, che si ispirano al principio che il 100% dei costi deve essere coperto dalle bollette degli utenti».

Proprio per ottemperare alle nuove indicazioni, che si richiamano alle indicazioni europee, ora non è più possibile evitare di applicare gli aumenti imposti su base nazionale, e così anche a Borgosesia occorre adeguarsi: «Ogni anno – spiega Bonaccio – il Comune deve compilare un Piano Economico Finanziario dove si esplicitano tutti i costi annessi ai rifiuti (dalla raccolta allo smaltimento), su questi costi, che noi stiamo contenendo al massimo anche grazie al nuovo impianto di Plello, dovremo applicare gli aumenti che l’autorità governativa non ci permette più di evitare. Quindi, il calcolo dell’anticipo è il seguente: 55% valore Pef 2020; successivamente dovremo aggiungere anche i suddetti aumenti nazionali. Abbiamo stabilito l’acconto pari al 55%, considerando che abbiamo posticipato il pagamento dell’acconto di parecchi mesi, da aprile ad ottobre».

Diversi borgosesiani troveranno poi, nella rata a saldo, bollette un po’ più pesanti rispetto a quelle dello scorso anno, ma se osserveranno il dettaglio potranno notare che gli aumenti applicati sono limitati agli adeguamenti alle indicazioni ARERA.

«Il nostro impegno è quello di tutelare i cittadini offrendo servizi efficienti e contenendo al massimo i corrispettivi costi – commenta l’Assessore Fabrizio Bonaccio – abbiamo realizzato l’Isola di Plello proprio per ottimizzare tutto il discorso legato ai rifiuti, cercando di evitare aumenti dei costi, ed i primi risultati in tal senso già li stiamo vedendo, ma purtroppo non possiamo opporci alle indicazioni nazionali (che recepiscono quelle europee) in questo settore, vista l’emergenza planetaria che si sta sempre più evidenziando. Siamo parte di un sistema globale, e non possiamo esimerci dall’ottemperare a misure che vanno nella direzione di tutelare il futuro di tutti noi ed in particolare delle giovani generazioni – conclude – ma nello stesso tempo siamo impegnati costantemente per contenere tutte le spese che sono di nostra competenza, in modo da evitare drasticamente aumenti che dipendano dalla componente locale».