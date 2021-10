Tamponi rapidi: apre l'hub Afm in via Galileo Ferraris

Apre mercoledì 13 ottobre il nuovo hub per i tamponi rapidi antigenici, ospitato nei locali di via Galileo Ferraris angolo via Dante, concessi gratuitamente all’Azienda Farmaceutica Municipalizzata, che gestirà il servizio, dall’Amministrazione Comunale, proprietaria dei locali.

«Si è pensato di mettere a disposizione degli spazi per l’organizzazione di servizi aggiuntivi legati alla pandemia da Covid-19 – spiega il sindaco Andrea Corsaro – il primo servizio utile sarà l’esecuzione di tamponi rapidi».

La nuova sede per i tamponi rapidi sarà attiva da mercoledì 13 ottobre, come spiegano gli assessori Ombretta Olivetti ed Emanuele Pozzolo, che hanno lavorato in maniera congiunta al progetto. Il tampone sarà effettuato a prezzi calmierati, 15 euro per gli adulti e 8 per i minorenni, consentirà l’ottenimento della certificazione verde Covid-19, con validità di 48 ore.

L’hub per tamponi sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19. Per fissare un appuntamento sarà necessario telefonare ad una delle quattro farmacie comunali (0161-256625, oppure 0161.392070, oppure 0161.215770, oppure 0161.255123), oppure recarsi di persona in farmacia; a breve sarà anche attiva una piattaforma di prenotazione on-line, sul sito di AFM.