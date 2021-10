Bollette: 299mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà

Contributi per il pagamento delle utenze domestiche: dal 14 ottobre al 4 novembre sono aperti i termini per la partecipazione al bando per l’assegnazione di contributi destinati alle famiglie in difficoltà economica.

Lo rende noto l'assessore alle Politiche Sociali, Caterina Politi, precisando che «Saranno erogati 299mila euro per aiutare i cittadini a pagare le bollette di luce, acqua e gas o le morosità eventualmente accumulate».

Sul sito internet del Comune di Vercelli www.comune.vercelli.it sarà pubblicato l’avviso contenente i requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi.