Forza Italia: «Solidarietà alla Cgil, agli agenti e al personale sanitario ferito»

Riceviamo e pubblichiamo.

Esprimiamo una condanna decisa verso gli autori dei recenti scontri avvenuti a Roma ai danni della sede Cigl e di un Pronto soccorso ospedaliero.

Si può manifestare pacificamente per esprimere la propria opinione o il proprio dissenso verso qualsiasi azione governativa, è l’essenza della democrazia! Rimane inaccettabile l’uso vigliacco della forza, in qualsiasi sede e a prescindere dalla propria posizione ideologica o politica. L’uso della violenza, da qualsiasi parte provenga, non deve essere mai tollerata. Per questo confidiamo che gli autori di simili atti vengano perseguiti secondo i reati a loro ascritti.

Auspichiamo altresì che chi è deputato a vigilare che simili atti non abbiamo più a ripetersi lo faccia in futuro con maggiore attenzione e determinazione.

Esprimiamo quindi tutta la nostra solidarietà alla Cigl, oltre agli agenti di polizia e al personale sanitario del pronto soccorso, rimasti contusi dagli scontri.