Malore in casa: anziana soccorsa dai Vigili del Fuoco

Malore in casa e momenti di paura, nella serata di domenica, per un'anziana residente in via De Amicis a San Germano, bloccata all'interno del suo appartamento e bisognosa di soccorso medico.

Intorno alle 20,15 una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli è intervenuta, entrando nell'abitazione posta al piano terra e consentendo così al personalde 118 di prestare i soccorsi del caso all'anziana signora, successivamente trasportata al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.