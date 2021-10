Auto distrutta dalle fiamme - FOTO

Auto a fuoco, nella notte a Trino: intorno alle ore 23,50 di domenica sera, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli stata allertata per l'incendio di un'auto ferma in via Nino Bixio a Trino.

L'intervento è valso all'estinzione delle fiamme dell'automezzo e alla messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio: la vettura è andata completamente distrutta.