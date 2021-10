Petsfestival 2021: gli esotici e altri animali

Ma vogliamo parlare anche di Avicoli ornamentali? Di gru coronate, di ovaiole, di emù e di tutto quel comparto che richiama appassionati da sempre alla ricerca non solo della novità ma anche dell’esemplare perfetto da inserire in allevamento? A Petsfestival troverete anche loro nell’area centrale e a fare spettacolo anche una esposizione di conigli, in Italia sono riconosciute 43 razze, tutti in bella mostra con i loro allevatori pronti spiegarVi la differenza fra un Bianco di Vienna o un Rosso di Nuova Zelanda oppure l’Argentata di Champagne e l’Ariete nano, un mondo in cui perdersi.

Sempre in area centrale anche tutti i cosiddetti piccoli animali, per molti e noi fra questi, il primo passo verso il mondo del pet. Quanti di noi hanno avuto criceti, cavie peruviane per poi passare, più di recente, alle lumache giganti africane o farsi incantare da un furetto?

Nel settore esotici troverete anche pappagalli, rigorosamente di allevamento, ma anche pappagallini, cocorite ed altre specie simili.

E’ importante ricordare che qualsiasi animale, piccolo, grande, volatile, roditore o rettile che sia, prima dell’acquisto necessita di una approfondita e adeguata informazione. Quindi prima dell’acquisto veloce impariamo a frenare l’impulso, informiamoci dall’espositore e pretendiamo tutte le informazioni necessaria e utili per una felice, sana e serena convivenza con il nostro nuovo piccolo o grande amico.

A proposito, lo sapevate che le tartarughe di terra possono vivere anche 30 o 40 anni? Ebbene sì, sono lente ma affascinanti. Troverete anche loro.

Appuntamento a Petsfestival, 16/17 ottobre, a CremonaFiere, esotici e altri animali: un evento nell’evento.

