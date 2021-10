TAM TAM si rinnova trasformandosi in Associazione di Promozione Sociale: l’ambito del “sociale” è da sempre uno spazio frequentato da TAM TAM attraverso varie iniziative e si confermano, quindi, con questa scelta, l’impegno e l’interesse verso la solidarietà e l’inclusione.

I corsi per bambini, ragazzi, giovani e adulti, sono ripartiti con grande entusiasmo, raccogliendo la voglia di nuove relazioni ed emozioni di nuovo in presenza, dopo due anni difficili. È possibile provare una lezione in qualunque momento dell’anno: il primo incontro è sempre gratuito.

TAM TAM, inoltre, propone una nuova esperienza teatrale dal titolo “Lo sguardo che racconta”: si tratta di un laboratorio teatrale intergenerazionale gratuito sul tema MEMORIA E MEMORIE DELLA PERSONA, inserito nel progetto “FA-RETE: la coperta della solidarietà”, di cui è capofila il Comitato Gemellaggio di Trino, finanziato da Regione Piemonte.

Il progetto mira a promuovere la cura della salute della persona attraverso il teatro, arte che favorisce l’incremento di conoscenze, atteggiamenti e comportamenti finalizzati alla costruzione del benessere dell’essere umano, in un’ottica di dialogo intergenerazionale.

Perché l’esperienza teatrale allena le capacità mnemoniche e punta a valorizzare il vissuto e la sua memoria per raccontarsi attraverso nuove storie da rappresentare.

Lo sguardo che racconta è inteso come luogo delle storie possibili, come scoperta della persona e della sua storia.

“Fare” teatro è visto nel senso di sperimentare direttamente tecniche, anche mnemoniche, ma anche di contribuire a rendere vivo, abitato, risonante sia lo spazio sia il proprio corpo, sia la propria storia.

Il progetto è rivolto ad anziani, giovani, studenti, operatori delle RSA, operatori sociali e cittadini.

Si articolerà in dodici incontri della durata di un’ora e mezza, il mercoledì, dalle ore 18,30 alle ore 20,00, secondo il seguente calendario:







20 ottobre 2021 3 e 17 novembre 2021 1 e 22 dicembre 2021 19 gennaio 2022 2 e 9 febbraio 2022 2, 16 e 30 marzo 2022 6 aprile 2022

oltre a sei ore di prove in orari da definire insieme ai partecipanti, per l’allestimento di una performance teatrale che verrà presentata nella festa finale del progetto FA-RETE.

Sede delle lezioni è lo spazio TAM TAM all’interno dell’ex monastero di San Pietro martire a Vercelli: si entra dall’area antico ospedale (ex parcheggione) o da via Dante, 93.

Per info e iscrizioni: cell. 3473591753 e sito web www.tamtamteatro.com