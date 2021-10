«No allo squadrismo»: presidi davanti alle sedi della Cgil

«L’assalto alla sede della Cgil nazionale è un atto di squadrismo fascista. Un attacco alla democrazia e a tutto il mondo del lavoro che intendiamo respingere. Nessuno pensi di far tornare il nostro Paese al ventennio fascista». Lo afferma il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, dopo i disordini avvenuti a Roma e l'assalto alla sede nazionale del sindacato avvenuto nel corso di una manifestazione "No pass". In seguito ai disordini, nella notte sono state arrestate 12 persone, tra le quali i leader di Forza Nuova.