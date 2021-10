Sbanda con l’auto e si ribalta nel fosso sulla Masserano-Rovasenda (FOTO)

La Provinciale Masserano-Rovasenda è al momento interrotta a causa di un incidente stradale autonomo, avvenuto intorno alle 11 di questa mattina, 10 ottobre. Secondo le prime testimonianze raccolte, sembra che il mezzo abbia cominciato a sbandare finendo per ribaltarsi nel fosso accanto alla carreggiata.

Sul posto si sono portati velocemente i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, assieme al personale sanitario del 118 che ha assistito la donna alla guida. Quest’ultima, rimasta cosciente, è stata trasportata in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.