Pro Vercelli-FeralpiSalò 0-2. Seconda "sberla" consecutiva

Pro Vercelli – FeralpiSalò 0-2

Marcatori: Spagnoli (F) al 18'; Luppi (F) al 54'.

PRO VERCELLI (3-5-2): Tintori; Cristini, Masi, Auriletto; Clemente (Bruzzaniti dal 54'), Vitale (Della Morte dal 62'), Awua, Erradi (Emmanuello dal 54'), Iezzi (Rizzo dall'81'); Rolando (Bunino dal 62'), Comi. A disp. Rendic, Carosso, Emmanuello, Bunino, Della Morte, Silenzi, Sangiorgi, Crialese, Rizzo, Gatto, Bruzzaniti. All. Scienza.

FERALPISALÒ (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro (Legati dall'86'), Guidetti (Damonte dall'82'); Corradi (Di Molfetta dal 46'); Luppi (Guerra dal 74'), Spagnoli (Brogni dall'86'). A disp. Porro, Venturelli, Brogni, Di Molfetta, Miracoli, Legati, Suagher, Guerra, Balestrero, Damonte, Tirelli, Salines. All. Vecchi.

Arbitra il signor Baratta di Rossano

Ammoniti: Clemente, Auriletto, Masi della Pro Vercelli; Guidetti, Pisano della Feralpisalò.>

Espulsi Awua e Bruzzaniti.

PRIMO TEMPO

Prime battute, sembra una partita vivace, con ampi spazi per vivacizzare il gioco per entrambe le squadre.

5'. Azione insistita dei bianchi, con Erradi e Clemente: applausi.

9'. Tiro – tra le proteste dei bianchi per fallo di mano – di Spagnoli, a lato.

Bell'anticipo di Auriletto su Spagnoli, fallo su Awua, bella azione di Clemente sulla destra, non finalizzata da Rolando, marcato a vista in area.

18'. Passaggio errato di Masi, palla a Hergheligiu che avanza, sorprende Awua in controtempo, porge a Spagnoli; l'attaccante avanza e trafigge Tintori: FeralpiSalò in vantaggio.

24'- Corner battuto benissimo, con un sinistro tagliente, da Vitale: testa di Auriletto, alto.

27'. Cross dalla destra di Awua, esce a vuoto il portiere avversario ma sfiora con le dita, angolo. Niente di fatto.

44'. Progressione di Clemente sulla destra, messo giù da Guidetti, ammonito. Punizione. Palla per la testa di Auriletto, salva la difesa ospite, ancora in angolo.

RIPRESA

1'. Pisano, entrataccia su Erradi, secondo ammonito della Feralpi (nella Pro, per ora, solo Clemente). Ammonito (al 5') anche Auriletto per fallo di mano (da distanza ravvicinata, però).

Sulla punizione conseguente, batti e ribatti, palla vagante a Luppi che, indisturbato, fa secco Tintori. È il minuto 54'. Ammonito anche Masi.

Scienza manda dentro Bruzzaniti ed Emmanuello, escono Clemente ed Erradi. Pro sotto di due. Gara in salita.

62': altri due cambi: escono Vitale e Rolando, dentro Della Morte e Bunino.

Pro Verceli schierata con il 3-4-3

23': Iezzi, tiro sbilenco, ma almeno ci ha provato...

25'. Punizione, Della Morte spara altissimo.

26'. Cross di Awua, testa di Comi, troppo debole.

35'. Errore di Emmanuello, ripartenza della Feralpi che si spegne nelle braccia di Tintori, che blocca un rasoterra dalla destra.

36'. Esce Iezzi, dentro Rizzo.

Nove minuti più recupero, che sarà abbondante.

40': Comi frana in area, la Pro chiede il rigore, niente.

A quattro dal termine il tecnico del Feralpi, Vecchi, fa fare la staffetta tra due ex Pro Vercelli: fuori Carraro (che arrivò a Vercelli dalla Fiorentina, con Iemmello) e dentro Legati, perno della difesa bianca in B, per alcuni stagioni.

89'. Palla di Della Morte a Emmanuello, pronta l'esecuzione, ribatte il portiere, ci prova Comi di testa ma la sfera finisce alta.

94'. Due espulsi nelle fila della Pro: Awua per fallo, e Bruzzaniti per proteste.