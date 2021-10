A Palazzo Ferrero la IV edizione di “Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni”

Dal 16 ottobre 2021 al 9 gennaio 2022 si terrà a Biella la IV edizione della rassegna Viaggio. Orizzonti, frontiere, generazioni, un progetto a cura di Fabrizio Lava, che indaga i molteplici significati della parola viaggio attraverso mostre, incontri e workshop che interagiscono fra loro.

Fil rouge dell’iniziativa è il viaggio come scoperta, ricerca dell’ignoto, esperienza che arricchisce, occasione insostituibile di confronto reale, e non solo virtuale, con l’altro, con il diverso da noi, e oggi anche una indagine sulla sostenibilità del viaggio a cui tutto il festival è dedicato.

Il viaggio è un tema antico quanto l’uomo, da sempre abituato a spostamenti e migrazioni.

Si affronta un viaggio per esplorare paesi sconosciuti, per fuggire dalla banalità del quotidiano, per rincorrere l’esotico, conoscere altre culture, costruire nuove relazioni personali. Alcuni viaggiano per piacere, altri per necessità, magari alla ricerca di una serenità che hanno perduto nella loro casa, altri ancora per affari oppure camminando e pregando verso un luogo di fede.

Il Festival sarà inaugurato venerdì 15 ottobre alle 18.30 con un incontro con la giornalista Giuliana Sgrena dedicato al mondo arabo e l’Afganistan a Palazzo Ferrero.

Palazzo Ferrero, oltre un fitto calendario di incontri e workshop, ospiterà, insieme alle splendici cornici di Palazzo La Marmora e Palazzo Gromo Losa, mostre ed esposizioni fotografiche.

Tra le mostre si segnala “I Viaggi delle balene”, acquarelli di Giorgio Maria Griffa dedicati alle megattere e al capodoglio, mentre Massimiliano Zaffino ci porta a passeggio tra i ricordi con i suoi collage nella mostra “Cartoline della Mente”. “La pratica del bianco”, una tecnica che Paola Anziché attraversa utilizzando come suo mezzo espressivo le fibre, intrecciate e modellate in sculture morbide, abitabili, vive e sospese, e “Viaggiatori sempre, con ogni mezzo” di Guido Tassini, un viaggio nel tempo e nella fantasia.

Tra le mostre fotografiche “Ciak si gira per il Belpaese”, i luoghi del cinema interpretati dai fotografi Neos, e “Daidaidai”, il viaggio di Danilo Ragone e Luca Paiardi in sella alle loro carrozzine raccontato dagli scatti di Gabriele Bertotti, una mostra fotografica allestita con la colonna sonora dell’ottimismo.

A cura del CAI Sezione di Biella, invece, la mostra “Antarctica Expedition 2020”, fotografie di Gianluca Cavalli, Manrico Dell’Agnola e Marcello Sanguineti, un racconto delle esplorazioni del mese di gennaio 2020 nella Penisola Antartica. Tornano, inoltre, gli autori del Fotoclub, abili cacciatori di immagini che spaziano nei clic digitali di oggi, nella mostra “4X10”.

Infine “#Innamoratidelbiellese”, un archivio di fotografie ad alta risoluzione di #ADBiella Proiezione Digitale.

Discorso a parte merita l’esposizione di alcune opere della collezione Valeria Belvedere di Hidetoshi Nagasawa e Giacinto Cerone che rendono omaggio alla gallerista, recentemente scomparsa, in un viaggio ideale tra il loro lavoro in occasione della apertura della Casa Museo Valeria Belvedere a Pollone.

Gli spazi della BI-Box Art Space ospiteranno la mostra “Accidentally Stumbling on Exposed Roots - Mostra personale di Tania & Lazlo”, mentre alla Caffetteria di Palazzo Ferrero si terrà l’esposizione “Scialuppe volanti”, il viaggio attraverso i disegni dell’artista biellese Carola Sagliaschi, in arte Galassika. Tra gli eventi a Palazzo Ferrero si segnala l’incontro con Danilo Ragona, Luca Paiardi e Gabriele Bertotti che dialogheranno con Irene Cabiati (La Stampa - NEOS) e Fabrizio Lava e la presentazione dei libri L’Italia è un sentiero, storie di cammini e camminatori (Laterza 2019) di Natalino Russo giornalista e fotografo, specializzato in speleologia e outdoor e Città da sfogliare (Tarka 2021) di Riccardo Jannello a cura di Giornalisti di Viaggio Associati | neosnet.it.

Il Caffè letterario Voci di Donne ospiterà lo spettacolo “Gli occhi di Vivian Maier - I’m camera” di e con Roberto Carlone, una storia di tempi sbagliati, un racconto sul binomio fotografia-vita, sulla forza e sul mistero di una donna sola e forte che ha abbracciato il mondo. Infine, non mancheranno i workshop a cura delle associazioni del territorio e per i più piccoli sono previsti laboratori didattici itineranti tra le affascinanti esposizioni della rassegna a cura di Clorofilla Soc. Coop.

Un progetto di Fabrizio Lava, Associazione StileLibero.

In collaborazione con Neos, Bi-Box Art Space, Associazione Creative Comics, Voci di Donne, Biella Fotoclub. Partners: CAI Biella, Area B, ME\BO, UPB Educa, Il Tucano Viaggi Ricerca. Con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione Cassa Risparmio di Biella, Fondazione CRT, Regione Piemonte e il Patrocinio Città di Biella. Partners: ATL Biella Valsesia Vercelli, #ADBiella, Discover Biella. Sponsor: Santo Stefano Spa Relais, Casaforte, Qquanti. Sponsor tecnici: OrangePix, Fonte Guizza, Giardino Colori.

Sedi espositive: Palazzo Ferrero, Palazzo Gromo Losa, Palazzo La Marmora

Orari di apertura: Venerdì dalle 15.00 alle 19.00; Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 19.00.

Aperture Straordinarie: 28-29-30 dicembre, 4-5-6 gennaio 15:00-19:00.

Chiuso 24, 25, 31 dicembre e 1 gennaio.

Biglietteria a Palazzo Ferrero: Il biglietto è valido per un solo ingresso alle sedi espositive ed ha validità per tutta la durata dell’apertura delle mostre.

Biglietto unico d’ingresso per le tre sedi espositive: intero 8,00 euro - ridotto 6,00 euro.

(Riduzioni: Ragazzi dai 15 ai 25 anni, Amici di Castelli Aperti, Soci Plein Air, Soci UPB Educa- Università Popolare Biellese, Soci FAI, Soci BI-Box Art Space, Soci BI Young Soci Touring Club, Soci COOP, Dipendenti Città di Biella, Titolari Carta Più e Carta MultiPiù Feltrinelli, Possessori Torino + Piemonte Card, visitatori con biglietto mostra Gruppi organizzati e comitive da 15 persone (con un accompagnatore gratuito), Carta Musei Biellesi.)

(Gratuito: Tesserati Abbonamento Musei Torino Piemonte, diversamente abili e accompagnatore, guide turistiche abilitate e accreditate, giornalisti accreditati, bambini fino ai 14 anni.)

GLI EVENTI DI OTTOBRE:

- GIOVEDì 14 ottobre, ore 18.30 - Incontro con Luca Ubadelschi direttore del Secolo XIX di Genova.

Dialogo con Paola Guabello (La Stampa) e Fabrizio Lava: Dal Vaso di Pandora alla Pandemia. Viaggio nel 2020 e 2021, fino a oggi e da domani.

- VENERDÌ 15 Ottobre, ore 18.30 - Incontro con Giuliana Sgrena e apertura festival.

Afganistan e dintorni: Il mondo arabo e l’Afganistan, il viaggio e la conoscenza dei luoghi, dove muoversi, emigrare o immigrare, scambio di luoghi e quindi di prospettive dove a volte le direzioni si invertono e a volte no. Il dialogo sarà quindi orientato a capire, a scambiarsi opinioni sul dove, sul quando e sul perchè del nostro infinito viaggiare dove il racconto di esperienze dirette facilita una chiave di lettura necessaria per comprendere meglio i continui flussi anche attraverso i libri dell’autrice di Manifesto per la verità: donne, guerre, migranti e altre e Dio odia le Donne.

- Sabato 16 OTTOBRE:

ore 16.00 - Incontro con Danilo Ragona, Luca Paiardi e Gabriele Bertotti.

Dialogo con Irene Cabiati (La Stampa - NEOS) e Fabrizio Lava

Danilo Ragona e Luca Paiardi,in sella alle loro carrozzine, hanno visitato molti Paesi e messo a disposizione di altri compagni di viaggio le proprie esperienze emotive e professionali. «Il segreto è farlo a modo nostro: con ottimismo, all’urlo di DAIDAIDAI»

ore 17.00 - Presentazione - A cura di NEOS Giornalisti di Viaggio Associati | neosnet.it. Natalino Russo giornalista e fotografo, specializzato in speleologia e outdoor, presenta il suo libro L’Italia è un sentiero, storie di cammini e camminatori (Laterza 2019) e Riccardo Jannello con il suo libro Città da sfogliare (Tarka 2021) Intervistati da Pietro Tarallo, Presidente NEOS.

ore 18.00 - Presentazione - Visioni dagli antipodi - Maria Camilla De Palma - Castello D’Albertis \ Alberto Caspani casadegliespolarori.it. Racconti della mostra J.W. Lindt e E. A. d’Albertis - Museo delle culture del mondo, di Genova e della rete casadegliesploratori.it che fa incontrare anime giramondo, enti del turismo, libri e approfondimenti sulla cultura del viaggio e spettacoli a tema.

ore 21.00 - Caffè letterario VOCI DI DONNE - “Gli occhi di Vivian Maier - I’m camera” di e con Roberto Carlone.

“Uno spettacolo denso di poesia sul caso più eclatante di fama postuma dedicato alla fotografa franco-americana Vivian Maier, la bambinaia dalla vita enigmatica che lasciò 150.000 fotografie la maggior parte delle quali mai sviluppate. Una storia di tempi sbagliati, un racconto sulla binomio fotografia-vita, sulla forza e sul mistero di una donna sola e forte che ha abbracciato il mondo.

- DOMENICA 17 OTTOBRE

ore 16.00 - Presentazione - VIAGGIO SOSTENIBILE, VIAGGIO SICURO DOPO LA PANDEMIA.

Pietro Tarallo, Presidente NEOS in collaborazione con il TUCANO VIAGGI di Torino racconta dove e come ci si può muovere in sicurezza nel mondo.

ore 17.00 - Presentazione - A cura di NEOS Giornalisti di Viaggio Associati | neosnet.it.

Farian Sabahi (orientalista e islamista) e Laura Tangherlini giornalista di Rai News 24, ci raccontano il Medio Oriente attraverso i loro rispettivi libri: Storia dell’Iran 1890-2020 (ediz. Il Saggiatore 2020), Storia dello Yemen (ediz. Il Bruno Mondadori 2010) Matrimonio siriano, un nuovo viaggio (ediz. Rubbettino 2019). Intervistate da Pietro Tarallo, Presidente NEOS.

ore 18.00 - Cinema di pomeriggio in collaborazione con VOCI DI DONNE - Visages Villages, regia di JR, Agnès Varda (18,00-19,30). La regista parte per un viaggio insieme all’artista JR per andare incontro alla vita, a nuovi incontri spontanei o organizzati. Il film ha ottenuto 1 candidatura a Premi Oscar, ha vinto un premio ai Spirit Awards. Con la partecipazione della fotografa Marida Augusto.

- DOMENICA 24 ottobre:

ore 17.00 - Presentazione del libro in collaborazione con VOCI DI DONNE - “Io sono Joy - Un grido di libertà dalla schiavitù della tratta”. Un viaggio che è la drammatica traversata del deserto, i campi di detenzione libici, veri e propri lager dove subisce violenze crudeli e conosce orrori indescrivibili, il barcone alla deriva nel Mediterraneo e l’arrivo in Italia, a Castel Volturno, in Campania, dove diventa una schiava di aguzzini senza pietà. Realizzato in collaborazione con il Tavolo Tratta di Biella. Durante il caffè verrà allestita la Mostra di quadri “Donne sempre in viaggio” delle pittrici SILVIA GIRARDI e ROBERTA FONTOLAN organizzata con la collaborazione dell’Associazione CRESCO.

WORKSHOP di domenica 17 ottobre:

-WORKSHOP FOTOGRAFICO naturalisticO - A cura di NEOS Giornalisti di Viaggio Associati | neosnet.it ore 10.00 - 18.00 ritrovo Palazzo Ferrero (gratuito). In giro con il fotografico Vittorio Giannella, esperto di paesaggio e firma delle principali riviste geografiche (Bell’Italia, Meridiani, Geo, Airone).in Burcina

(Prenotazione obbligatoria, max 15 persone).

-Lettura dei Portfolio Fotografici ore 16.00 | 19.00, Palazzo Ferrero (gratuito)

A cura di NEOS Giornalisti di Viaggio Associati | neosnet.it

Condotto dal fotografo e videomaker Edo Prando, con un passato di direttore tecnico delle riviste Photo e Video Magazine e Marina Macrì fotografa.